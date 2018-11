Le compte à rebours avant Noël est bien lancé

Les marchés de Noël de la place d’Armes et de la place de la Constitution démarrent ce vendredi, à 11 h. Des concerts y seront organisés en fin d’après-midi. Des animations sont aussi prévues samedi. Un autre marché, composé de six chalets et d’un carrousel, a été installé Grand-Rue, pour la bonne cause. Dès ce vendredi, des associations y récolteront des fonds pour des œuvres caritatives. Le «Knuedler on Ice», une patinoire de 800 m², fait aussi son retour sur la place Guillaume II. Un DJ animera encore plus la piste ce vendredi soir.

En tout, 130 chalets sont répartis entre les cinq marchés de la capitale. Outre les places d'Armes et de la Constitution, et la Grand-Rue, les amateurs trouveront des marchés de Noël place du Théâtre (c'est une nouveauté, et il est orienté vers les produits locaux) et place de Paris. Tous proposeront des produits artisanaux, des décorations, et notamment de la gastronomie locale, mais aussi du vin chaud, bien sûr, et autres saveurs venues de loin.

Côté ambiance, les Winterlights plongent la capitale dans un décor féerique. Pour créer une atmosphère chaleureuse, pas moins de 249 nouveaux éléments décoratifs font leur apparition parmi les 735 illuminations de Noël.

Laurent Schwaller, coordinateur d'espaces publics de fêtes et marchés de la Ville du Luxembourg, au micro de «L'essentiel Radio»:

(Ana Martins/L'essentiel)