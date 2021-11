«Dès le départ, j'ai tout donné au Luxembourg»

«Plonger dans les souvenirs de quarante années de mariage est un exercice qui ne laisse pas indemne», confesse, dès la préface, la Grande-Duchesse Maria Teresa. «C’est un jeu de piste heureux et émouvant avec notre mémoire». Dans le livre «Un amour souverain» qui sort en librairie ce mercredi, la mère de Guillaume, Félix, Louis, Alexandra et Sébastien, a ouvert ses albums de famille privés et son cœur à son ami de 35 ans, le journaliste Stéphane Bern.

«Un amour souverain» de Stéphane Bern et la Grande-Duchesse Maria Teresa, Albin Michel (Disponible). «Un amour souverain» de Stéphane Bern et la Grande-Duchesse Maria Teresa, Albin Michel (Disponible).

Elle évoque d'abord sa rencontre avec le Grand Duc, un dimanche à Genève, à la sortie de la messe: «J’ai ressenti un coup de cœur en le voyant au loin, avant même de le rencontrer. Je ne peux l’expliquer mais je sais que je suis tombée amoureuse de lui à l’instant où je l’ai vu». De son côté, le Grand-Duc confie également être tombé sous le charme de cette jeune femme, «extrêmement jolie et adorable, pleine de charme, pétillante d'intelligence, avec beaucoup d'humour et de gaieté». Une gaieté latine «que je connaissais peu au Luxembourg et qui m'a tout de suite séduit».

(Cour grand-ducale)

(Photos VDL, Collection privée, Jacques Schneider, Marion Dessard, Sophie Margue)

«J’étais à la recherche d’un pays que je voulais adopter»

Maria Teresa le sait: «Épouser Henri signifiait aussi se mettre au service de mon nouveau pays, le Luxembourg, et de sa population». Le 14 février 1981, lui se souvient de «n'avoir eu d'yeux que pour celle qui arriva au bras de son père dans sa magnifique robe de mariée». Elle, essuie une larme, quand elle évoque le jour de son mariage: «Jamais je n’oublierai ce moment, au balcon, où j’ai envoyé un baiser aux Luxembourgeois pour les remercier et leur dire "je vous aime" (...) J’ai été touchée aux larmes par l’accueil que les Luxembourgeois m’ont réservé».

(Sophie Margue)

Des sentiments d'autant plus forts que «j’étais à la recherche d’un pays que je voulais adopter, embrasser, faire mien, parce que comme exilée cubaine j’étais en manque d’une patrie». Pour elle, les choses sont simples: «J’ai tout donné dès le départ au Luxembourg. C’est aussi ma nature de tout donner et ainsi, je me suis mariée avec le Luxembourg en épousant mon mari».

(AFP)

Stéphane Bern: «Un livre pour lui dire merci» L'essentiel: Pourquoi avoir fait ce livre? Stéphane Bern: Je voulais faire un album photos à l'occasion de leurs 40 ans de mariage et puis je me suis dit qu'il était également temps de lui dire merci pour tout ce qu'elle avait fait, au service des Luxembourgeois. Qu'a-t-elle apporté à la cour grand-ducale? En 1981, elle a apporté un vrai rayon de soleil à la Cour grand-ducale. Il s'est passé quelque chose de nouveau. Le Grand-Duc le dit lui même, c'est l'alliance du feu et de la glace. C'est une personne solaire avec un tempérament latin - qu'on lui reproche - mais qui dit franchement les choses, qui a du cran et beaucoup d'honnêteté et de courage, notamment pour mener tous les combats qu'elle a entrepris. Certains lui reprochent d'en faire un peu trop... Elle a fait exactement tout ce qu'on attendait d'elle au Luxembourg et au niveau international, c'est la seule que je connaisse qui cumule trois casquettes à l'Unicef, l'Unesco et à l'ONU. Elle n'a vraiment pas manqué de cran. Réduire la Cour grand-ducale au Grand-Duc et effacer son épouse est une erreur parce que comme le Grand-Duc l'a dit lui-même, il ne pourrait pas assumer pleinement sa fonction sans le soutien de sa femme. Stéphane Bern et la Grande-Duchesse Maria Teresa seront à la librairie Ernster (Luxembourg-Ville) le 20 novembre, de 15h à 17h.

(Marion Chevrier/L'essentiel)