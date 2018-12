Leur mission est de malmener les jouets

Un budget de plusieurs milliers d’euros pour aller faire le tour des magasins de jouets, ce serait le rêve de plus d’un enfant. Pour les agents de l’Institut luxembourgeois de la normalisation de l’accréditation de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), c’est une réalité.

S’ils testent 31 domaines de produits différents, ils maltraitent aussi régulièrement des ours en peluche et autres jouets. «La sécurité de plus de 200 jouets est testée chaque année, avec un accent particulier à l’approche des fêtes de Noël», détaille Alexis Weber, chef de département à l’ILNAS. Les tests chimiques sont réalisés par le Laboratoire national de santé et les tests mécaniques par l’ILNAS. Le Luxembourg collabore étroitement avec les autres pays de l’UE, notamment à travers un système d’alerte commun.

En 2018, l’ILNAS a déjà notifié six jouets dangereux. «Mais ce chiffre peut augmenter», souligne Simone Wagner, responsable pour la sécurité générale des produits. Environ 5% des jouets testés sont retirés du marché. Cette année, les Squishies ont été au centre de toutes les attentions. «Ce sont des jouets en mousse à presser qui reprennent leur forme quand on les relâche. Ils ont la forme de bébés animaux, d’un gâteau, d’une glace… Ils sont très attrayants pour un enfant de moins de 3 ans. Or, on a constaté qu’ils libèrent des pièces. Ça n’est pas conforme», explique Simone Wagner.

(Séverine Goffin/L'essentiel)