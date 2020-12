5 concerts qui auraient dû enflammer le Luxembourg

L'histoire se souviendra de l'année 2020 comme celle durant laquelle la musique en live s'est arrêtée. Plus florissante que jamais en raison des nouveaux équilibres économiques, l'industrie des concerts a été stoppée net par la pandémie. Des annulations en cascade, et des fans désemparés, personne n'a réchappé au marasme. Et si la période trouble n'est pas encore arrivée à son terme, des reprogrammations ont déjà été définies pour la fin du printemps. En attendant, découvrez les 5 concerts que vous auriez dû voir au Luxembourg en 2020...

Maluma

Les amateurs de reggaeton en salivaient déjà. Si les grandes stars Bad Bunny et J Balvin n'ont pas pu être invitées à se produire au Grand-Duché, la venue de Maluma, sensation de la pop latine, faisait figure d'événement pour un genre en pleine expansion à travers la planète. Le Colombien s'est fait un nom avec son album «Pretty Boy, Dirty Boy» en 2015. Depuis, il a enchaîné les tournées, et cette dernière devait être celle de la consécration, avec également ce premier passage au Luxembourg. Programmé le 25 mars 2020 à la Rockhal, Maluma aurait dû se produire au tout début de la pandémie. Son concert a été l'un des premiers à être annulé. Ce n'est que partie remise. D'abord reporté au 11 septembre, le concert est cette fois prévu le 17 juin 2021.

PNL

Ce devait être l'événement rap de l'année au Luxembourg. Entrés dans la légende depuis le succès de l'album «Le Monde Chico» en 2015, les deux frères de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essones en région parisienne, s'apprêtaient à conquérir les salles de France...et du Grand-Duché, le 12 juin 2020. Cette tournée, la première d'une telle ampleur, devait solidifier leur statut de groupe le plus populaire du hip-hop français. Maîtres dans l'art de promouvoir leurs projets, Ademo et N.O.S avaient rempli la plupart des arènes dans lesquelles ils devaient se produire. La Rockhal n'a pas échappé à la règle. Dans ce contexte, pas question d'annuler la tournée. Un report a été privilégié et le fameux concert de PNL au Luxembourg doit se tenir le 18 février. Une date très optimiste considérant le contexte sanitaire actuel...

Sting

Le début d'été devait être envoûté par la voix de la légende Sting. C'est en effet le 2 juillet dernier que l'ex-leader de The Police devait remonter sur scène à la Rockhal. Habitué des lieux, l'Anglais s'est déjà produit à plusieurs reprises à Belval. Mais chacun de ses retours fait figure d'événement. Les fans de toujours apprécient d'entendre tous les plus grands succès de sa carrière. Bonne nouvelle pour eux, le concert en question n'a pas été annulé mais reprogrammé. Rendez-vous le 14 juin 2021!

Volbeat

Leur prestation au Rock-A-Field en 2013 avait détonné et rempli de joies des milliers de fans luxembourgeois et allemands. Les rockeurs danois de Volbeat devaient célébrer la sortie de leur septième album «Rewind, Replay, Rebound» le 9 juillet dernier. La pandémie mondiale en a voulu autrement... Pour le plus grand malheur de tous les amateurs de metal au Luxembourg. Car contrairement à la plupart des gros concerts, celui de Volbeat a tout simplement été annulé. Les personnes qui ont acheté des billets ont été remboursées.

Alicia Keys

La chanteuse américaine symbolise l'échec de l'année 2020 pour de nombreux artistes. Le plan promo était bien ficelé: un single, la sortie d'un nouvel album et une tournée pour enchaîner, avec une date à la Rockhal le 11 juillet 2020. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les concerts de la stars du R&B ont bien évidemment été annulés et son album «Alicia» est sorti avec plusieurs mois de retard. Sans la portée attendue... Les personnes qui la suivent depuis ses débuts devraient toutefois être au rendez-vous le 16 juillet 2021, date choisie pour le report de sa prestation au Grand-Duché. Moins régnante aux États-Unis où elle a été supplantée par de nombreuses artistes dans le même registre, Alicia Keys jouit toujours d'une réputation importante en Europe.

(Thomas Holzer/L'essentiel)