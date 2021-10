Tunnel Grouft: circulation réduite jusqu'à mardi

Les automobilistes qui veulent rejoindre la capitale depuis le Nord via l'A7 vont devoir prendre leur mal en patience. Si le tunnel Grouft, après avoir été complètement fermé à cause d'une voiture en feu lundi midi, a rouvert totalement dans le sens sud-nord, une seule une voie est accessible dans le sens nord-sud et ce jusqu'à mardi, 5h, a indiqué l'ACL.

Lundi midi, des forces importantes de pompiers ont été mobilisées comme l'exige le protocole en cas de feu de véhicule dans un tunnel. Mais «le feu de véhicule a pu être rapidement maîtrisé et seul un camion a eu besoin d'entrer dans le tunnel», précisait lundi le porte-parole du Corps Grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). «Le conducteur s'était mis en sécurité», précisent les pompiers. Les tunnels «sont très sécurisés», a précisé le CGDIS. Aucun blessé n'est à déplorer et «il n'y a pas eu de prise en charge», indique le CGDIS.

Update zum Brand auf der A7

Tunnel in Fahrtrichtung Norden wieder für den Verkehr geöffnet.

⚠️Umleitung in Richtung Lux.-Stadt wurde eingerichtet.

-

Update concernant l'incendie sur l'A7

Tunnel en direction nord à nouveau ouvert.

⚠️Déviation dir. Lux.-Ville a été mise en place. https://t.co/0EIarTCNLe — Police Luxembourg (@PoliceLux) October 4, 2021

A7 Schieren to Jonction Grunewald Tunnel Grouft

vehicle on fire in the right lane, tunnel closed until further notice, local drivers are advised to avoid the area #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_EN) October 4, 2021

(L'essentiel)