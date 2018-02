Des programmes scolaires aussi achetés à l'étranger

La multiplication des filières internationales dans les écoles publiques a fait évoluer les mécanismes d'acquisition des programmes et examens. Tout n'est plus conçu au Luxembourg, le matériel didactique est aussi acheté à l'étranger. Exemple le plus révélateur, la filière anglophone du Lycée Michel-Lucius est directement fournie par Pearson PLC, un groupe éditorial spécialisé dans l'édition, basé à Londres.

«60 000 euros ont été investis pour trois niveaux de classe: 3e, 2e et 1re», confirme le ministère de l'Éducation nationale. Cela inclut des programmes, des sujets d'examens et la correction qui l'accompagne. «Il faut que ces programmes puissent garantir une continuité aux élèves qui poursuivront leurs études ailleurs. Si on le développait nous-mêmes, cela empêcherait la mobilité», justifie le ministre Claude Meisch.

Coût non négligeable

Les filières francophones du Lycée technique du centre et anglophone de l'Athénée fonctionnent, elles, sur le système du bac international. Mais là aussi, programmes et corrections ont «un coût d'acquisition non négligeable, sans oublier la formation des enseignants», explique Jos Salentiny, directeur de l'Athénée, qui réclame «un budget spécifique pour davantage de transparence».

Reste le cas de l'École internationale de Differdange et d'Esch-sur-Alzette qui est une école européenne agréée. «Les programmes qui nous sont fournis sont développés au niveau communautaire et financés par la Commission européenne», précise le directeur, Gérard Zens.

(Thomas Holzer/L'essentiel)