Des euros à grappiller sur la facture Internet

L'Institut luxembourgeois de régulation a publié mardi sur son site (ilr.lu) une étude permettant de comparer les offres d'Internet fixe à domicile, et les services associés, selon les prix et les prestations fournies. En choisissant une offre Internet couplée à de la téléphonie fixe, le coût moyen mensuel va de 62 à 66 euros pour des vitesses descendantes de respectivement 100 mégabits par seconde (Mbps) ou entre 100 et 1 000 Mbps.

L'offre la moins chère dans ces configurations est de 51,48 euros par mois. Passés les 1 000 Mbps de débit, il faut compter en moyenne 85,59 euros par mois, mais une offre à 69 euros est accessible. En ajoutant la télévision, la facture moyenne court de 81 à 106 euros par mois, selon la même échelle de débits. La différence de prix étant minime dans la fourchette 100-1000 Mbps par rapport à la plus basse, où l'on peut tout de même trouver une offre à 55 euros mensuels.

C'est d'ailleurs dans le créneau «Internet et téléphonie fixes + télévision» avec une vitesse de 100 Mbps que la plus forte baisse de l'offre la moins chère a été relevée entre 2019 et 2021. L'ILR invite à bien jauger ses besoins et comparer les offres en conséquence, en constatant que «pour de nouvelles offres, les volumes inclus dans les forfaits sont revus à la hausse» d'une année à l'autre.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)