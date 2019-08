Un jeune chauffard à 131 km/h au lieu de 70

Ce jeune conducteur n'aura pas conservé son permis de conduire bien longtemps, puisqu'il était encore en période de stage, ayant obtenu son sésame pour aller sur la route depuis seulement 21 mois. Mais cela ne l'a pas empêché de rouler beaucoup plus vite qu'autorisé.

La police a en effet annoncé ce vendredi matin avoir contrôlé, jeudi soir, un automobiliste sur l'A7 entre Colmar-Berg et Luxembourg. Il circulait donc bien sur l'autoroute. Problème: il s'est fait prendre au niveau d'un chantier, à un endroit où la vitesse est limitée à 70 km/h. Et, selon les mesures de la police, il fonçait à 131 km/h, soit plus de 60 km/h au-delà de la limite.

Son permis de conduire probatoire lui a été confisqué et le jeune (ancien) conducteur est soumis à une interdiction de conduire provisoire, en attendant un verdict définitif.

(jw/L'essentiel)