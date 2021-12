Après un Noël gris, de la pluie et... 14 degrés

Ceux qui espéraient un peu de neige pour accompagner la magie de Noël vont devoir se faire une raison. Ces derniers jours de l'année 2021 seront marqués par un temps gris et plutôt maussade. Pour ce samedi 25 décembre, MeteoLux annonce ainsi «une grisaille dominante, avec de la brume, du brouillard et des faibles bruines intermittentes». Cela ne devrait pas s'arranger entre Noël et Nouvel An avec de la pluie à partir de dimanche soir.

La fin d'année sera donc pluvieuse avec des précipitations attendues chaque jour. En revanche, le mercure vous réserve quelques variations et surprises pour un début d'hiver. Comptez 4 à 6 degrés dans le sud du Luxembourg ce samedi après-midi puis une baisse dans la journée de dimanche avec 3 degrés maximum.

Mais à partir de lundi, les températures vont remonter en flèche avec jusqu'à 8 degrés mardi et même 14 degrés mercredi et jeudi! Des températures dignes du printemps, même si le soleil sera aux abonnés absents. Pour les six prochains jours, MeteoLux prévoit... 0 heure d'ensoleillement. Rendez-vous en 2022 pour un peu de clarté!

(th/L'essentiel)