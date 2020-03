Comment savoir si j'ai... le coronavirus?

Comment savoir si je suis contaminé(e)?

Toutes les personnes porteuses du coronavirus ne présentent pas forcément les symptômes de la maladie ou ne se sentent pas forcément malades. Fièvre, toux et problèmes respiratoires sont toutefois des signes de la maladie. Le problème est que les symptômes ressemblent à ceux d'un refroidissement ou d'une grippe. Si pour l'immense majorité, la maladie ne présente aucune gravité, elle peut toutefois être fatale aux personnes âgées (+65 ans) et aux personnes à risque, dont le système immunitaire est faible.

J'ai de la fièvre et je tousse, que dois-je faire?

Si vous présentez ces symptômes, il faut vous mettre en quarantaine, afin d'éviter de contaminer les autres, comme l'explique le gouvernement sur son site Internet. On parle de fièvre à partir d'une température corporelle de 38°C. Elle peut être accompagnée d'un état de fatigue et de courbatures, de toux sèche et de maux de gorge. La plupart du temps, lorsqu'on est contaminé(e) par le coronavirus, on a de la fièvre et on tousse.

Que signifie se mettre en quarantaine?

On peut traiter des symptômes légers chez soi. Les personnes qui présentent une toux et/ou de la fièvre doivent éviter tout contact avec d'autres personnes. Le but de la mise en quarantaine est de ralentir la propagation du coronavirus. De plus, elle évite de surcharger le système de santé avec des patients dont les symptômes ne sont que légers.

Quand pourrai-je à nouveau sortir de chez moi?

Le gouvernement recommande d'attendre au moins 24 heures après le déclenchement des symptômes avant de quitter à nouveau son domicile.

Que faire si les symptômes s'aggravent?

Dans ce cas, il faut appeler son médecin ou la hotline au numéro 8002 8080. Ce dernier prendra la décision de savoir s'il est nécessaire de faire des tests cliniques. C'est ce que l'on recommande également aux personnes à risque, à savoir les seniors de plus de 65 ans, les personnes diabétiques, celles atteintes de maladies cardio-vasculaires ou présentant une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie.

Comment diagnostisque t-on le coronavirus?

Une infection au coronavirus ne peut être confirmée que par une analyse effectuée en laboratoire. Le test diagnostic consiste en un prélèvement naso-pharygé (gorge, nez, nasopharynx). Le dépistage n'est plus systématiquement proposé aux personnes dont les symptômes sont faibles, afin de ne pas surcharger les laboratoires. Il est réservé aux groupes à risque qui présentent les symptômes de la maladie.

Comment le virus se transmet-il?

Le coronavirus se transmet principalement par contacts rapprochés et prolongés, notamment lorsqu'on reste en contact direct (moins de deux mètres) avec une personne âgée pendant plus de 15 minutes. Le virus ne se propage pas tout seul. D'après Kin-on Kwok, professeur à l'Université chinoise de Hong Kong, «il ne se déplace pas, à moins d'être transmis par la salive ou des gouttelettes de postillons», comme il l'explique au New York Times. Les gouttelettes contaminées peuvent ensuite pénétrer à l'intérieur du corps par le nez, la bouche ou les yeux, mais pas par la peau. On ne sait pas quelle quantité est nécessaire pour une contamination.

Que signifie 2019-nCoV, Sars-CoV-2 et Covid-19?

La dénomination officielle du nouveau coronavirus est Sars-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). C'est le nom qui lui a officiellement été attribué, le 11 février 2020. Auparavant, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait désigné le virus par 2019-nCoV. Le même jour, l'OMS annonçait le nom officiel de la maladie déclenchée par le nouveau coronavirus: Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Elle a donc un point commun avec le VIH et le Sida. Là aussi, le virus (VIH) porte un nom différent de la maladie (Sida).

Comment puis-je me protéger d'une infection?

Début mars, le gouvernement a renforcé les règles d'hygiène, censées protéger d'une éventuelle contamination. Parmi les plus importantes, il convient de se laver régulièrement et soigneusement les mains, d'éternuer et de tousser dans un mouchoir ou dans sa manche et de jeter le mouchoir immédiatement après usage dans un poubelle avec couvercle. Il faut également éviter les poignées de main et veiller à garder une distance d'environ deux mètres des personnes avec qui l'on est en contact. Les masques ne protègent pas les personnes saines. Or, les personnes contaminées doivent porter un masque pour éviter de transmettre le virus aux autres.

(L'essentiel)