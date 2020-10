Le tram arrive à la gare le 13 décembre

L’arrêt des travaux durant le confinement n’aura finalement pas trop impacté le chantier du tram. Après plus de deux ans de travaux, le tronçon qui relie le centre-ville et la gare de Luxembourg accueillera les voyageurs, à partir du dimanche 13 décembre. Il desservira quatre nouveaux arrêts: Hamilius, Place de Metz, Place de Paris et Gare centrale. Comptez un peu plus de 5 minutes pour aller du nouveau centre-commercial à la gare.

Des tests dès la semaine prochaine



Ne soyez pas étonnés si vous voyez déjà le tram circuler vers la gare en soirée. Des essais seront effectués à partir du lundi 5 octobre, le soir et durant la nuit. «Nous avons déjà testé nos équipements informatiques et souterrains durant trois semaines. Tout fonctionne», a expliqué André Von Der Marck.

Une sacrée évolution pour la mobilité au cœur de la ville. «Un total de 1 750 passages de bus par jour seront tout simplement supprimés. Un délestage considérable qui entraînera une amélioration de la qualité de vie des habitants», s’est félicité le ministre Déi Gréng des Infrastructures, François Bausch.

Des places encore à aménager

«Une redistribution des espaces tout au long du tronçon qui profitera à tous les usagers de la route», a poursuivi la bourgmestre DP de la capitale, Lydie Polfer, tout en anticipant la valorisation des quartiers concernés et le bénéfice pour la qualité de vie des habitants et les commerces».

Car les travaux ne s’arrêtent pas là. Dès le début de l’année prochaine, Luxtram s’attèlera à finaliser pour le printemps les travaux sur l’avenue de la Liberté, et autour de la gare centrale. «Il s’agira notamment de terminer la piste cyclable et de poser des pavés», a précisé le directeur général André Von Der Marck. «La place de Paris, et la place de Metz, prendront un peu plus de temps, la fin des chantiers étant prévue pour l’été prochain», a-t-il poursuivi.

Un pont au-dessus de l’autoroute

Concernant le prochain tronçon, qui doit relier la gare au lycée de Bonnevoie, «un contrat vient d’être signé, ce qui permettra aux travaux de débuter en 2021», révèle le directeur général. Mise en service prévue au deuxième semestre 2022.

Plus lointain, le projet d’arrivée du tram à l’aéroport de Luxembourg a également connu une avancée, comme l’explique André Von Der Marck. «Un appel d’offres a été émis pour la construction d’un pont au-dessus de l’autoroute A1», un ouvrage indispensable à la réalisation de cette nouvelle liaison. «Le pont devrait être terminé fin 2022», conclut-il.

