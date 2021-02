Sans masque dans le train et... interdit de territoire

Un homme a été arrêté dans un train, jeudi après-midi, alors qu'il consommait de l'alcool et ne portait pas de masque de protection, a indiqué la police, vendredi. L'individu a également été pris avec de la cocaïne et «plusieurs grammes de haschisch» sur lui.

L'homme, emmené au poste de police de la gare de Luxembourg-Ville, n'était pas non plus en règle en matière d'immigration, et il avait interdiction d'entrer sur le territoire luxembourgeois.

Il a été arrêté et devait être entendu par un juge d'instruction, ce vendredi.

(nc/L'essentiel)