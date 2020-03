L'usine Goodyear à l'arrêt, salariés au chômage partiel

La décision était dans les tuyaux, elle a finalement été confirmée ce mercredi, via communiqué. Le concepteur et fabricant de pneu Goodyear va suspendre la production dans toutes ses usines en Europe, en raison de la propagation du coronavirus. La disposition concerne l'usine de Colmar-Berg ainsi que tous les sites de production en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Slovénie et en Pologne.

«Goodyear a l’intention de fermer temporairement ses usines européennes de pneumatiques et de rechapage de pneumatiques, par étapes, à partir de la fin de cette semaine, et au moins jusqu'au 3 avril prochain et jusqu'à nouvel ordre», précise le communiqué.

«Une grande partie de la chaîne de production va se retrouver au chômage partiel»

Seuls les entrepôts resteront ouvert à la clientèle, «mais avec des horaires réduits et des mesures fortes de distanciation sociale». Concrètement, une grande partie de la chaîne de production va se retrouver en chômage partiel au Luxembourg, explique le porte-parole de l'entreprise au Luxembourg à L'essentiel.

«À vrai dire, cela va concerner les deux-tiers des salariés. Les autres, principalement les personnes de l'encadrement et du secteur de la recherche, sont en télétravail», explique-t-il. Avec 3 400 collaborateurs, Goodyear constitue l'un des plus gros employeurs du Luxembourg.

«Ces mesures temporaires seront mises en place avec le plein accord des partenaires sociaux et de manière à permettre une reprise rapide de la production quand la santé publique et les conditions de marché se seront améliorées», conclut l'entreprise qui se montre également rassurante concernant les stocks et sa capacité à livrer les clients.

(Thomas Holzer/L'essentiel)