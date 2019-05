«L'essentiel» est le média le plus consulté dans le pays

La publication des chiffres d’audience des médias au Luxembourg, mesurés par les instituts TNS Ilres et Kantar TNS, est venue confirmer l'excellente santé de L'essentiel, média le plus consulté au Luxembourg à travers son journal gratuit, ses deux sites Internet (en français et en allemand) et sa radio.

Un peu plus de 4 000 personnes résidentes, âgées de 12 ans et plus, ont été interviewées de mi-février à fin juin 2018, et octobre 2018 à mi-février 2019, pour les besoins de cette étude, les frontaliers restant malheureusement toujours exclus de cette mesure d’audience.

Le journal L’essentiel touche chaque jour 122 500 lecteurs résidents, soit 24,2% de la population résidente âgée de 15 ans et plus. «Frontaliers inclus, ce sont 198 900 lecteurs quotidiens qui nous lisent. Notre journal reste le leader de la presse quotidienne luxembourgeoise», explique Emmanuel Fleig, directeur de L'essentiel. Les résidents âgés de 15 à 49 ans représentent 60% des lecteurs, la population active du pays 59% et les résidents étrangers 68%.

Le site d'informations le plus consulté du pays

Le site lessentiel.lu reste le site d’informations le plus consulté du pays avec un taux de couverture de 19,3% sur les résidents âgés de 15 ans et plus. Chaque jour, 97 500 internautes résidents, auxquels s’ajoutent 40 400 frontaliers quotidiens, viennent le consulter. «Sur sept jours, l'audience est de 223 800 internautes au total, dont 70% de résidents et 30% de frontaliers», commente Emmanuel Fleig.

Enfin, L’essentiel Radio 107.7 est écoutée chaque jour par 63 200 auditeurs (dont 62% de résidents). L’audience de la radio est de plus en plus qualitative avec 70% des auditeurs qui sont des actifs et 88,5% d'auditeurs vivant dans les zones urbaines les plus peuplées.

Lancé en octobre 2007 par Edita S.A, partenariat à 50/50 entre le groupe luxembourgeois Editpress et le groupe suisse Tamedia, L’essentiel confirme donc, année après année, un ancrage très solide dans le paysage médiatique luxembourgeois.

(Denis Berche)