Ce Luxembourgeois va parcourir 4 278 km à pied

À travers le désert, les plaines enneigées et les forêts, Guy Christen s’apprête à user ses souliers sur 4 278 km. «Même la directrice de la Fondation Kriibskrank Kanner, pour qui je vais lever des fonds, m’a demandé si c’était bien raisonnable», sourit l’intéressé.

Le 23 mars, le Luxembourgeois débutera son périple sur le Chemin des crêtes du Pacifique, un sentier de grande randonnée de l’ouest des États-Unis, allant de la frontière mexicaine à la frontière canadienne.

«Kriibskrank Kanner? Une évidence»

«Pendant quinze ans, j’ai fait de la randonnée dans toute l’Europe. Et ce trail-là est magnifique. J’ai 41 ans, je suis célibataire et en bonne condition physique. Je me suis dit: "C’est maintenant ou jamais"». Le policier a donc posé un congé sans solde. Il sera sur la route pour au moins six mois dans une nature sauvage avec un arrêt de temps en temps dans un village.

Le contenu de son sac à dos a été pensé pour être le plus léger possible. Pour ce voyage, Guy n’a pas trop d’appréhension à part les courants des rivières en crue qu’il craint plus que les pumas et les ours, pourtant bien réels. Entre autres sponsors, il est soutenu par Luxembourg Let’s make it happen, l’initiative de Nation Branding. Quant au choix du bénéficiaire, «c’était une évidence. Je connais l’impact que le cancer peut avoir sur une famille», explique-t-il.

(Séverine Goffin/L'essentiel)