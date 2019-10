Plus de 250 emplois menacés chez Delphi

C'est un communiqué du syndicat OGBL qui l'a annoncé ce jeudi, avant 17h. Le groupe Delphi, spécialisé en composants électriques, électroniques et autour du moteur à combustion dans l'industrie automobile, va tailler fortement dans ses effectifs à l'horizon 2021 avec une «réduction massive du nombre d'emplois au Luxembourg». Un plan de restructuration au niveau mondial a été présenté et il n'épargne pas le site de Bascharage qui emploie actuellement plus de 500 salariés.

Deux divisions, la «Fuel Injection System» (FIS) et la division composantes (PTP) vont quasiment disparaître dans les deux ans pour être relocalisées en France, précisément du côté de Blois, entre Tours et Orléans. «La moitié des emplois directs au Luxembourg sont menacés», regrette l'OGBL dans son communiqué qui indique également que plusieurs dizaines d'emplois indirects chez des sous-traitants et des fournisseurs risquent de passer à la trappe. La division «Electronics and Electrifcation» (E&E) sera épargnée.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que des emplois sont menacés sur le site de Bascharage. En octobre 2017, déjà, un quatrième plan social «en moins de 10 ans» avait été prononcé. Il y a deux ans, c'était la division «Delphi International Operations Luxembourg» (DIOL) qui était touchée et une quarantaine d'employés avaient été invités à rejoindre Dublin en Irlande. Delphi Technologies fêtera ses 50 ans de présence au Grand-Duché en 2021 «sous de funestes auspices», conclut l'OGBL.

(fl/L'essentiel)