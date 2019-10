Xavier Bettel a détaillé la situation du pays

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a évoqué mardi la situation économique, sociale et financière du Luxembourg. Différentes thématiques ont été abordées. Le discours a débuté juste vers 14h45, après l'introduction de Semiray Ahmedova en tant que nouvelle députée, en remplacement de Roberto Traversini, démissionnaire.

Félix Braz

Le Premier ministre débute son allocution par un hommage à Félix Braz, le ministre de la Justice, qui a fait un infarctus fin août en Belgique. «C'est difficile de parler des perspectives sans la personne qui a contribué à les élaborer», a déclaré le chef du gouvernement. «Il n'est pas seulement un ami et un allié, il a largement participé au succès de la coalition et au succès du Luxembourg». Il a aussi évoqué une personne «intelligente, dévouée, loyale et consensuelle».

Xavier Bettel a indiqué qu'un retour au gouvernement n'était «pas possible» pour l'ancien vice-Premier ministre. Il a encore «un long chemin devant lui avant de retrouver la santé», a indiqué le Premier ministre.

Le climat

Après avoir cité de manière très large les grands défis, Xavier Bettel détaille les enjeux climatiques, «un sujet qui fait bouger les citoyens à travers le monde». Parmi les conséquences, il a évoqué au niveau local les inondations dans le Mullerthal, l'année dernière. «La situation s'est aggravée, ces dernières années, à travers le monde», dit-il, évoquant la hausse des températures ou encore la hausse du niveau des mers.

Bettel a évoqué des conséquences dramatiques pour les citoyens. «Si l'on ne change rien, cela aura des conséquences dramatiques pour notre génération». Selon lui, il sera tout simplement «plus possible de vivre dans certaines régions de notre planète».

Pour le Luxembourg, l’objectif est «une réduction des gaz à effet de serre d’au moins 50% en 2030, par rapport au niveau de 2005», a martelé Xavier Bettel. Pour la transition énergétique, il évoque le potentiel de l’énergie solaire, avec le photovoltaïque. Le Premier ministre a aussi rappelé l’adage: «La meilleure énergie est celle que nous ne produisons pas», pour promouvoir les économies d’énergie, notamment dans la construction. Le Luxembourg apportera une contribution à un fonds mondial pour le climat, à hauteur de 1% du revenu national brut.

Les investissements

La réalisation des ambitions climatiques n’est pas contradictoire avec le développement économique, selon le chef du gouvernement. L’économie s’est «fortement diversifiée ces dernières années», dit-il. La place financière reste un secteur d’importance, celui des nouvelles technologies s’est largement développé, tandis que l’industrie reste un pilier de l’économie. L’État aide les entreprises à réaliser des investissements ciblés, notamment sur l’efficacité énergétique.

Il est longtemps revenu sur le projet Google à Bissen, où un datacenter pourrait être installé. «Le Luxembourg a de grands atouts et Bissen serait un site idéal». Le chef du gouvernement a évoqué «un avantage pour tout le secteur des nouvelles technologies au Luxembourg». Il a aussi parlé de l’utilité de l’équipement, tout en insistant sur l’utilisation durable des ressources.

Le Brexit

Les dossiers diplomatiques n’ont pas été oubliés, à commencer par le Brexit. «C’est le choix de la majorité des votants britanniques», dit-il, sous-entendu pas le nôtre. «Ce choix, nous le déplorons», martèle-t-il, avant de rappeler les échanges importants entre le Grand-Duché et la Grande-Bretagne, dans des domaines comme «la sécurité, l’éducation, la recherche et la culture».

Bettel a alerté sur les conséquences d’un no deal sur le quotidien: taxes douanières sur les biens et services. «Nous voulons offrir autant de stabilité que possible aux citoyens (britanniques) qui vivent et travaillent dans notre pays». Ils pourront rester pendant un an après la sortie effective de l'UE, sans démarche particulière. Mais Bettel n'exclut toujours pas de trouver un accord de dernière minute, avant le 31 octobre. Mais «notre pays et son économie sont préparés autant que faire se peut à un Brexit sans accord».

Les perspectives économiques

L'économie se porte bien au Luxembourg, selon le Premier ministre, qui a évoqué les récents triple A des agences de notation. «Notre situation financière est saine. Pour la première fois depuis 10 ans, nous avons constaté un excédent au niveau de l'État central en 2018». L'augmentation des dépenses aurait aussi été «maîtrisée».

Xavier Bettel est conscient «de la situation favorable pour les caisses de l'État», qui permet de tracer de meilleures perspectives. Le pays «a connu un développement démographique ces dernières années, comme nulle part ailleurs dans le monde». Cette situation constitue aussi un défi, a-t-il reconnu, citant notamment les embouteillages sur les routes. D'où un besoin d'investissement: «Nous avons décidé d'investir 2,6 milliards d'euros cette année, soit un milliard de plus qu'en 2013. Et cette tendance se poursuivra».

La protection des données

Le Premier ministre a rappelé l'extrême connectivité du pays, avec 100% des 16-24 ans et 80% des 65-74 ans reliés à Internet. L'enjeu est la protection des données, utilisées pour «rechercher, acheter, consulter ses comptes et dialogues en ligne». Une consultation publique sera lancée cette année sur cette thématique. Les grandes lignes d'une réforme seront présentées d'ici les vacances de Noël. «C'est important et contournable d'accompagner les avancées technologiques. Nous avons besoin de règles claires sur les données personnelles».

Le mot-clé est RGPD (Règlement général sur la protection des données), le dispositif promu par l'UE. Il a permis «davantage de transparence», selon Xavier Bettel, qui compte appliquer tous les principes au Luxembourg via la CNPD (Commission nationale pour la protection des données). «Il y a des règles, des limites», par exemple l'enregistrement des informations fournies par les GPS des voitures.

Le fichier de la police

Xavier Bettel a rappelé l'une des actualités de ces derniers mois, le fichier de la police. Là-aussi, il veut des règles plus précises et plus claires. «Il est important d'avoir un contrôle par une autorité judiciaire». La «sphère privée des citoyens doit être respectée». «Il est évident que les ministères, administrations et services doivent s'assurer que l'application de la protection des données soit conforme» à la réglementation.

Il propose que le commissariat pour la protection des données soit chargé d'un rapport sur l'état des lieux de l'application des règles, par l'État lui-même.

La cohésion sociale

La question sociale et la cohésion dans notre société sont très importantes, a tonné le Premier ministre. Il a listé la politique de santé, les soins médicaux, la lutte contre la criminalité comme des priorités de l'exécutif. «Il faut penser à tous ceux qui vivent au quotidien au Luxembourg». Il a expliqué l'importance de lutter contre les situations de «vulnérabilité». «Créer des perspectives pour tous signifie aussi s'assurer de notre compétitivité», selon Bettel.

Dans le pays, «nous évitons les conflits, nous préférons le dialogue», a indiqué le chef du gouvernement à la tribune, au moment où il évoquait les négociations sociales. Xavier Bettel a rappelé, pour terminer, l'importance du consensus, en politique mais aussi ailleurs.

(L'essentiel)