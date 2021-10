Mission: «Faire de l'égalité une réalité»

Les équipes de cette entreprise industrielle étaient essentiellement composées d'hommes. Pour changer ça, elle a élaboré un plan avec son délégué à l'égalité, dans le cadre des Actions positives. Elle a formé les personnes responsables du recrutement, sensibilisé les ressources humaines, les chefs de service, éliminé les stéréotypes des offres d'emploi ou encore développé des partenariats avec des écoles et centres de formation, en envoyant notamment ses collaboratrices partager leur expérience auprès des jeunes filles. Pari réussi: les équipes sont désormais mixtes et travaillent mieux, sont plus performantes grâce à leur diversité et à la complémentarité de leurs compétences.

Il reste du travail



Au Luxembourg, selon des chiffres du Statec, 62% des emplois sont occupés par des hommes, et seulement 38% par des femmes. Seules 6% d'entre elles ont des postes de direction ou de cadres, contre 11% des hommes. En outre, 36% des femmes sont concernées par le travail à temps partiel, seulement 6% des hommes. Et les femmes gagnent toujours 7,1% de moins, en salaire annuel, que les hommes...

Cet exemple illustre le travail que peut accomplir le délégué à l'égalité et figure dans le guide que la Chambre des salariés (CSL), en collaboration avec le ministère de l'Égalité a préparé pour les soutenir dans leur mission. «Ce guide va les aider à mettre en place une lutte pour plus d'égalité entre hommes et femmes», précise Nora Back, la présidente de la CSL. Le délégué, dans sa «mission de lutte contre les inégalités sera aidé par la CSL, par les syndicats via des formations et du matériel didactique».

«Pas seulement en cas de problème»

Le guide, qui peut être téléchargé sur le site Internet de la CSL, réunit toutes les informations utiles aux délégués à l'égalité, sur le code du travail, la mission du délégué, ses droits, des liens utiles, ou encore sur les Actions positives du ministère. Chaque entreprise de 15 salariés ou plus doit nommer un délégué à l'égalité parmi ses employés. «Il est là pour recevoir ses collègues qui se sentent lésés au niveau de l'égalité, pour aider tous les salariés discriminés, par exemple sur des inégalités salariales qui existent toujours au Luxembourg ou au niveau des conditions de travail…» rappelle Nora Back.

Mais, souligne la ministre Taina Bofferding, «les délégués n'agissent pas seulement en cas de problème». Ils sont là «pour faire de l'égalité une réalité. Il est important de promouvoir l'égalité à tous les niveaux et de renforcer le travail des délégués» par des formations (ils ont droit à deux demi-journées de formation par an) et l'information, notamment par ce guide. Veiller à un accès équitable à l'emploi et aux promotions vers des postes de responsabilité fait aussi partie des combats du délégué à l'égalité, de même que les problèmes d'inégalité liés à l'âge, la religion, les origines, l'orientation sexuelle, etc.

