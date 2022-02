Le Luxembourg va faire un gros chèque à Bruxelles

Chaque pays européen participe au budget de l'UE, à hauteur d'environ 1% de son revenu national brut (RNB). Ces contributions représentent près de 70% des recettes de l'UE en 2022. L'objectif est de garantir l’équité et l’égalité de traitement des États membres sur base de données reflétant la performance économique effective de chaque pays. En bref, plus l'économie d'un pays est importante, plus sa contribution est élevée, et inversement.

Et quand il devient plus riche, il doit payer plus: la Commission européenne, lors de sa traditionnelle régularisation des contributions nationales pour la période 2010-2020 - basée sur les chiffres du Statec en ce qui concerne le Luxembourg - a constaté que notre pays avait augmenté sa richesse.

Mécaniquement, il va donc devoir faire un petit chèque de 246,7 millions d'euros à l'UE. Plutôt une bonne nouvelle selon le gouvernement: cela illustre «la bonne performance de l’économie luxembourgeoise au cours de la dernière décennie», se sont félicités le ministère des Finances et des Affaires étrangères et européennes dans un communiqué.

(mc/L'essentiel)