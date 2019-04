«Differdange va devenir comme une ville morte»

Jeudi, L'essentiel vous expliquait que la commune de Differdange est «contente» de sa nouvelle politique de stationnement. L'échevin Déi Gréng qui s'occupe du dossier, Georges Liesch, se félicitait de «retours plutôt positifs». Parmi vos commentaires dans l'article et sur notre page Facebook, cet avis n'était pas franchement le plus répandu. Vivelux estime ainsi que «c'est une vraie moquerie» quand Sarcastman, qui travaille au 1535, lance que «c'est l'enfer pour se garer». Bravo juge lui que «les politiques sont toujours contents de leur travail. C'est de pire en pire pour se garer en centre-ville. Je suis en train de voir pour aller ailleurs et ma société suivra».

Combien ça coûte?



Certains d'entre vous soulignent que, entre les contraventions et le stationnement, la commune y gagne en espèces sonnantes et trébuchantes. Thomas, un commentateur frontalier, calcule payer «600 euros par an» pour se garer». Et c'est sans compter sur le zèle des Pecherten qui peuvent ajouter 24 euros à la facture de temps en temps...

L'entreprise de Bravo pourrait ne pas être la seule. Selon Albert, «les sociétés vont toutes partir, au final les commerçants n'auront plus de clients». Wait vient à Differdange pour travailler. «Il ne faut pas oublier que [les travailleurs] consomment aussi. Ce sera un manque à gagner pour les commerçants». «Écoutez un peu les plaintes des travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que de venir travailler en voiture», lance de son côté un employé de 1535, mécontent. «Nous coller 90 minutes de parking en augmentant le prix du parking des Alliés! Tout pour faire fuir les entreprises et tuer les commerçants».

«Un PV à 14h04»

Le parcmètre sur le parking du Creative Hub, outre son fonctionnement alambiqué, ne permet de payer son stationnement que pour 90 minutes. Et il faut entrer son numéro de plaque minéralogique, ce que Unicorn considère comme «un abus de pouvoir et une atteinte à la protection de la vie privée». Un certain "Meeting impossible" raconte, lui, être venu pour un rendez-vous professionnel au 1535. «Durant un meeting, il est compliqué de se rappeler qu'il faut remettre un ticket. Évidemment, nous avons été verbalisés. À retenir: ne plus venir en meeting à Differdange». Même conclusion pour une cliente, qui est venue déjeuner au 1535. Elle est «sortie à 14h05, le temps de payer [s]on addition» et a découvert sur son pare-brise un «PV reçu à 14h04» (NDLR: le stationnement est gratuit de 12h à 14h). Résultat: «Pour un déjeuner, je ne recommanderai jamais cet endroit».

Les avis sont tranchés aussi sur la page Instagram de L'essentiel.

Pour Gloubichou, «Differdange va donc devenir comme toutes ces villes mortes: un endroit où l'on ne peut se garer». Beckett résume la situation: «Tu fais venir bosser 300 personnes au 1535. Tu fais venir le Auchan, une école, un lycée, le Science Center en 5 ans. Et après tu pleures que t'as trop de circulation et tu sanctionnes les personnes qui font vivre ta ville...». Jacques rappelle en effet que les entreprises sont «créatrices d'emploi et payent des taxes».

Du côté des résidents, «payer une vignette à l'année pour aller se garer au parking», c'est non. «Tu pourrais stationner deux minutes devant chez toi pour enlever tes courses, ben non. Tu dois aller au parking, mais il n'y a jamais de places». Quelques sons de cloches divergents se font toutefois entendre. Par exemple, de la part d'Antonio qui «habite à côté des terrains de foot et de la piscine» où les places de parking sont saturées. «J'aimerais voir les policiers venir tous les jours là». John trouve qu'«en tous cas, c'est une bien meilleure politique que celle d'Esch-sur-Alzette», quand une autre petite voix félicite Differdange: «Bravo! À Howald, c'est l'anarchie».

(jw/L'essentiel)