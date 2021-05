716 amendes ont été distribuées chaque jour

261 393: c'est le nombre de contraventions que la police a dressées en 2020 pour des infractions en matière d'excès de vitesse, de consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, ainsi que des comportements jugés dangereux (tels que GSM au volant ou défaut de maîtrise). Un chiffre rendu public lundi par la ministre de la Justice, Sam Tanson, associée aux ministres de la Mobilité et de la Sécurité intérieure pour répondre à une question du député Dan Biancalana.

Ce total pour 2020 est bien inférieur à celui de 2019 (311 968 contraventions» et même à 2018 (281 512). Néanmoins, 261 393 amendes distribuées sur l'année pour ces infractions, cela représente 716 avertissements taxés par jour, contre 854 en 2019 et 771 en 2018. Cette baisse globale est à lier directement à la pandémie de coronavirus qui a contraint de nombreux automobilistes à réduire leurs déplacements dès la fin de l'hiver 2020.

116 condamnations à la prison

Dans le détail des éléments communiqués par le gouvernement, on apprend que 6 077 automobilistes ont été condamnés par la justice, dont 4 268 ont été interdits de conduire et 116 ont écopé d'une peine de prison. Cette fois, c'est plus qu'en 2019, paradoxalement, quand 5 995 chauffards avaient été condamnés.

À ces avertissements taxés ordinaires, il faut ajouter les délits - plus graves (récidive, vitesse supérieure à 75 km/h en agglomération ou plus de 195 km/h sur l'autoroute par exemple) - sanctionnés par des procès-verbaux: 7 732 en 2020, contre 9 741 en 2019 et 8 499 en 2018.

(nc/mc/L'essentiel)