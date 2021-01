«Certains ne réalisent que s'ils perdent un proche»

Tout le monde se souvient de son sweat «Héros du quotidien». «Juste un clin d’œil», se défend-il, alors que certains lui ont reproché sur le web «de ne faire que son boulot». Sa réponse: «C’est vrai, mais les gens peuvent nous aider». Le 28 décembre, Kevin Nazzaro, frontalier français de Herserange, était le deuxième vacciné contre le coronavirus au Luxembourg. Un rayon de lumière pour un travailleur de l’ombre. Car depuis, son quotidien d'infirmier au service des maladies infectieuses du CHL, a repris son cours.

Des journées à aider des malades du Covid, y compris ces «personnes en fin de vie dont les proches ne pouvaient pas être présents». «Notre service peut être angoissant, on est tous en tenue de protection, les contacts sont limités. Les gens se sentent seuls, tout ça doit faire peur. On essaie de les rassurer», lance l’infirmier de 29 ans qui a quitté en septembre un réseau de soins à domicile pour le CHL. «Je ne voulais plus me dire que je serais plus utile ailleurs».

«Je me plonge dans le jeu»

Kevin raconte des patients qui restent parfois «très longtemps en soins intensifs. Jusqu’à deux mois. C’est effrayant quand on sent qu’on manque d’air». Depuis octobre, le jeune homme de 29 ans a perdu du poids. Beaucoup. «Entre 7 et 8 kg. On est dans les blouses, on ne peut pas grignoter, boire dans le service, on repousse les pauses. Mais bon perdre un peu de poids ne fait pas de mal», positive-t-il. «Cloisonné», le service s’est soudé dans l’adversité. Une vraie intimité est née. «Un peu comme dans une bulle. Cela développe des liens plus profonds».

Mais il faut aussi savoir se protéger. «Dès que je mets un pied hors du service j’oublie tout ce qui s’est passé. Je mets une barrière. Je l’ai toujours fait. Parfois on réfléchit mais on essaie de se protéger car on peut beaucoup en souffrir. Je suis un peu geek, un gamer. Donc je me plonge dans le jeu. Ça m’aide». Car il s’est beaucoup isolé, éloigné, même de sa famille. «Je ne veux pas être responsable de l’infection de quelqu’un. Je fais attention». Il fuit aussi les commentaires sur les réseaux sociaux.

«Il faut que tout le monde se vaccine»

«Au début je lisais. Je répondais "venez prendre notre place". Mais j’ai arrêté. C’est un dialogue de sourds. Je ne leur souhaite pas, mais certains ne réalisent pas tant qu’ils n’ont pas perdu un proche du Covid. Le pire c’est les gens qui pensent que tout est inventé, que c’est une manipulation d’État pour nous contrôler. Quel intérêt aurait un État à mettre en danger tous ses soignants? Si c’est le cas l’hôpital tombe».

Le vaccin n’a pas encore vraiment changé sa vie. «Je me sens comme avant. J’ai eu une courbature, un jour, à cause de l’intramusculaire. Normal. Je me sentirai protégé un mois après la seconde injection quand tous les anticorps seront développés. Je ne tomberai pas malade mais pourrai encore être porteur. Il faut que tout le monde se vaccine».

(Nicolas Martin/L'essentiel)