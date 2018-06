Retards à répétition entre Pfaffenthal et Luxembourg

Comme de nombreux usagers, Marielle avait le sourire lorsqu'elle a effectué la première fois le trajet Pfaffenthal-Luxembourg, sur la ligne 10 des CFL. «Cinq minutes de trajet, c'était une véritable aubaine. Cela évitait de prendre le bus et de se retrouver dans les bouchons». Mais après plusieurs mois d'utilisation, Marielle avoue avoir déchanté.

Les fréquents retards et les suppressions de trains annoncés à la dernière minute, en fin de journée, ont eu raison de son enthousiasme initial. «J'ai raté à plusieurs reprises ma correspondance pour Athus, à 17h50, et je ne suis pas la seule dans ce cas. Les usagers qui avaient une correspondance pour la France se sont retrouvés dans la même situation. On nous parle d'un taux de ponctualité de 89,7%. Sur quelle base?», déplore Marielle, qui s'est résolue à reprendre le bus. «J'ai 25 minutes de trajet, mais je sais pourquoi».

Du côté des CFL, on ne nie pas que la ligne 10 ait connu quelques soucis. «Parfois, ce sont des cas de force majeure, extérieurs au réseau, qui génèrent des retards. C'est l'exemple du camion coincé dans la montée de Clausen ou encore d'un autre qui a endommagé un passage à niveau à Dommeldange. Cela engendre des contrôles de sécurité, une réduction de la vitesse des trains et fatalement des retards sur les arrêts suivants», confie le service communication, qui évoque aussi des pannes techniques, sur la ligne 10. «Il y en a eu le 15 et le 25 mai aux heures de pointe. Et là aussi, elles génèrent des retards. Mais les pannes ne sont pas aussi fréquentes qu'on le dit, surtout au regard du nombre de trains qui circulent».

(Gaël Padiou/L'essentiel)