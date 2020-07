Un enfant renversé par une voiture à Niederkorn

Peu de détails sont pour l'instant connus concernant un accident qui s'est produit vendredi après-midi, à Niederkorn. Selon le 112, un enfant a été renversé par une voiture vers 16h50, rue de l'Église. On ignore s'il a été légèrement ou gravement blessé dans la collision.

Plusieurs autres accidents ont eu lieu dans la journée de vendredi. Vers 17h, une voiture a percuté un rocher, sur le CR102 entre Schoenfels et Mersch. Le choc a fait deux blessés.

Quelques minutes plus tard, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et heurté un arbre, sur la N22 entre Boevange-sur-Attert et Bissen. Vendredi soir, son pronostic vital était engagé. A 17h25, enfin, un bus et un camion se sont percutés sur la N22 entre Useldange et Boevange/Attert. L'accident a fait un blessé.

