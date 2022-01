Les sorties de route des «antivax» se multiplient

Depuis plusieurs semaines, les incartades de personnes opposées aux mesures sanitaires visant les politiques se multiplient. Le domicile du Premier ministre Xavier Bettel a été la cible de jets d’œufs, la voiture de son mari a été rayée, des menaces de mort ont même été proférées par voie postale à l'encontre du chef du gouvernement et de la ministre de la Santé, Paulette Lenert. Arrêté, un homme de 37 ans a été incarcéré dans le cadre de cette enquête.

Des faits qui témoignent d'une situation tendue, et d'un ressentiment d'une partie de la population visant la sphère politique, médiatique, voire médicale. Sur les réseaux sociaux, journalistes et médecins défendant la vaccination sont pris à partie. Le député ADR Roy Reding a partagé les coordonnées d'un de nos confrères du Tageblatt dans un groupe «Telegram» d'opposants à la vaccination, suscitant une réaction outrée de l'Association luxembourgeoise des journalistes professionnels (ALJP). Depuis, le journaliste se dit intimidé.

«Morts par pendaison»

Lors des manifestations du samedi, les décisions des politiques et la ligne éditoriale des médias dans un contexte de crise sanitaire sont régulièrement pointées du doigt par les leaders des protestataires, qui accusent les élites «de mensonges et de corruption». Le Premier ministre et la ministre de la Justice Sam Tanson ont récemment porté plainte contre Jean-Marie Jacoby, figure des opposants, qui avait estimé sur Twitter que les deux ministres seraient «morts par pendaison» après la Seconde Guerre mondiale.

Peut-on pour autant parler d'un harcèlement organisé par des groupes bien définis, à l'image des huit personnes récemment interpellées en France et notamment en Moselle? Soupçonnées d'appartenir à un groupe structuré de harceleurs en ligne de la mouvance antivaccin, elles auraient visé de façon concertée trois personnes - deux élus et un médecin - entre le printemps et la fin de l'été 2021.

Une vingtaine de signalements par mois

Selon la police, ce type de collectif ne sévit pas au Grand-Duché. «Dans l'ensemble, il n'existe pour l'instant aucun indice d'un phénomène de groupes organisés au Luxembourg qui menaceraient de manière ciblée des personnes dans le cadre du débat sur la vaccination», répondent les autorités, précisant que les plaintes éventuelles sont diluées dans «des catégories générales de menaces et de harcèlement ou de cybercriminalité».

Même son de cloche du côté de la justice, qui soulève tout de même la fréquence de ce type d'affaires. Le parquet de Luxembourg enregistre ainsi une vingtaine de signalements par mois pour des faits de harcèlement en ligne. Concernant les éventuelles peines encourues par les harceleurs, tout dépendra des infractions retenues. L'outrage à un membre du gouvernement, à un magistrat ou encore à un député est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 à 3 000 euros. L'incitation à la haine peut coûter jusqu'à deux ans de prison et la menace d'attentat jusqu'à cinq ans.

