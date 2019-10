Esch-​​Londres en avion, c'était possible... en 1938

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne sont pas les derniers à publier des posts qui sentent bon la nostalgie. Grâce à une publication récente, on peut ainsi se souvenir qu'en 1938, il était possible de faire l'aller et retour entre Esch-sur-Alzette et Londres. Le vol durait 2h30, grâce à un Havilland DH.86 express, qui pouvait atterrir sur une piste située alors du côté d'Esch Lallange.

L'affiche de l'époque nous apprend que deux vols par semaine, un le mercredi et un autre le vendredi, permettaient aux passagers de parcourir les 320 miles, soit 515 km, entre le sud de Londres, Croydon exactement, et le sud du Luxembourg pour 5 livres sterling. 81 ans plus tard, le CPI Inflation Calculator nous indique que cette somme serait équivalente à 333,76 livres sterling, soit 386,05 euros.

L'internaute avec qui nous sommes entrés en contact, ce lundi, pour avoir des informations sur cette superbe affiche, indique que cette image ne lui appartient pas et qu'il était tombé dessus sur le réseau social Facebook, dans un groupe intitulé «Schéin al Erënnerungen vun ganz Lëtzebuerg». Une personne appelée Tally O'Hanen l'avait publiée après l'avoir obtenue en mars 2014 sur un site baptisé «Honey Bee Benson Radio Luxemburg».

(fl/L'essentiel)