Fin des congés, trois stations de tests rouvertes

Réduites de seize à neuf à la fin de la première phase de tests du coronavirus à grande échelle, certaines stations de tests rouvrent. Comme, depuis lundi, celles situées à Junglinster, Howald et Diekirch. Treize sont désormais actives. «Leur réouverture était prévue et logique, explique Arnaud d'Agostini, du Luxembourg Institute of Health (LIH), chargé de coordonner la première phase. La fin du congé collectif dans les secteurs de la construction et du nettoyage (NDLR: hier) a été anticipée, afin d'avoir une capacité supérieure pour accueillir toutes les personnes qui veulent se faire tester».

Contrairement à la première phase de tests à grande échelle, les invitations à se faire dépister ne sont pas envoyées par courrier via la poste. Elles sont transmises directement aux entreprises de ces deux secteurs occupant au moins trois personnes pour tester environ 55% de son personnel sur une période de deux à trois semaines. Le but est d'avoir une surveillance ciblée et à plus long terme du virus au sein d'une entreprise, plutôt que d'opter pour un test simultané des collaborateurs qui ne donnerait qu'une vue d'ensemble à un moment précis. Si un résultat est positif, toute l'équipe du salarié en question sera alors testée.

La seconde phase de tests à grande échelle débutera en septembre, dans une optique à long terme, au moins jusqu'au premier trimestre 2021. L'accent sera mis sur le monitoring stratégique de la population et l'identification de recrudescences locales.

