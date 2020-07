«Le PAG ne sert pas à réglementer la cohabitation»

«Le plan d'aménagement général (PAG) n'a pas, en soi, vocation à réglementer le phénomène de la cohabitation à proprement parler», indique ce mercredi la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP) en réponse à la question des députés Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten. Cette interrogation intervient à la suite de l'intention de la commune d'Esch-sur-Alzette de fixer des règles pour la cohabitation par le biais de son nouveau PAG pour «lutter contre la prolifération de chambres meublées non conformes et insalubres».

Elle rappelle que le PAG «se limite à la répartition et l'implantation des activités humaines dans différentes zones» et que les contenus du PAG, comme du plan d'aménagement particulier (PAP), «se limitent à des prescriptions sur le dimensionnement des constructions et aménagements ainsi qu'à leur affectation. Les modalités d'occupation d'un immeuble d'habitation ne sont pas du ressort de ces instruments juridiques. Admettre le contraire reviendrait à les dénaturer».

Colocation et maison unifamiliale: pas incompatibles

Les personnes sans lien affectif entre elles pourront faire une colocation en appartement à Esch, à condition d'avoir un bail commun et de disposer de deux sorties en cas d'incendie. Pour les maisons, la commune prendra la décision «en concertation avec la majorité et les commissions pour éviter d'avoir des maisons occupées par trop de personnes», expliquait mardi le bourgmestre Georges Mischo. «Aucun texte de loi dans le domaine du logement ne circonscrit la famille au noyau conjugal ou affectif. Dès lors, la question se pose s'il n'est pas discriminatoire et intrusif d'écarter les colocataires au seul motif qu'ils ne sont pas unis par un lien de parenté ou d'alliance», précise la ministre.

D'autant que le tribunal administratif a précisé que la colocation est compatible avec le statut de maison unifamiliale sans que cela ne change la nature du logement. Le terme «maison unifamiliale» ne se référant pas à l'utilisation qu'en fait le propriétaire ou le locataire, ni aux liens qui existent ou non entre les occupants. Pour régler les problèmes d'insalubrité, Henri Kox, ministre du Logement, estime que la loi du 20 décembre 2019 suffit pour permettre aux communes et à leurs responsables de mettre un terme à ces phénomènes.

Concernant les colocations, un projet de loi est en préparation pour introduire ce concept dans la législation sur le bail à loyer. Il précise par ailleurs que la notion de «cohabitation», d'habiter ensemble dans un logement indépendamment du lien légal ou relationnel entre les personnes et du statut d'occupation du logement, n'apparaît pas dans la législation sur le bail à loyer ou sur la salubrité des logements. Enfin, la ministre de l'Intérieur souligne «qu'elle ne saurait statuer sur la légalité des dispositions du PAG qu'après avoir été saisie du projet définitif, le cas échéant, remanié». Prévu initialement ce vendredi, le vote entérinant le PAG d'Esch-sur-Alzette a été reporté et devrait avoir lieu à l'automne.

(Marion Mellinger/L'essentiel)