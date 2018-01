L'émotion est vive dans le lycée de Christelle

Devant le Lycée du Nord de Wiltz où Christelle était scolarisée, les visages sont fermés, les yeux mouillés. «C'était une fille en or qui aimait beaucoup les autres. Elle adorait ce qu'elle faisait au lycée et donnait tout pour y arriver», confient ses camarades. Contacté par L'essentiel, Pierre Stockreiser, le directeur de l'établissement, est lui aussi très affecté: «C'est une tragédie pour toute la communauté scolaire. Elle était vraiment très gentille».

Dès mardi matin, au lendemain de l'accident tragique sur la N12 au cours duquel la jeune fille originaire de Mertzig a perdu la vie, le Groupe de support psychologique (GSP) de l'Administration des services de secours était à pied d'œuvre dans la classe de Christelle. «Nous étions là pour aider les élèves à sortir de l'état de choc», précise Isabelle Decker, chargée de communication du GSP. Depuis, le service psychologique et d'accompagnement scolaire du lycée a pris le relais et répond aux besoins des élèves et des enseignants qui le souhaitent.

À l'intérieur de l'établissement, un espace dédié à Christelle a été aménagé. Un livre de recueil permet à ses camarades d'exprimer leur douleur, de lui dire au revoir: une bougie pour l'un, une trousse avec des rouges à lèvres symbolisant des lèvres qui envoient des bisous pour un autre. Les élèves de sa classe et ses amis ont également organisé une collecte pour acheter une couronne de fleurs qui sera déposée lors des obsèques.

(Gaël Padiou et Pierre François/L'essentiel)