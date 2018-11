Agressé, un couple trouve refuge au commissariat

Les faits se sont produits vendredi soir, vers 20h, dans le quartier de la Gare, à Luxembourg. Un groupe de jeunes a menacé un homme et une femme avec un couteau, et a exigé qu'ils lui remettent leur smartphone et portefeuille. La scène s'est déroulée près de la fontaine, rue de Bonnevoie. Le couple agressé a réussi à s'enfuir par la rocade de Bonnevoie, avant de trouver refuge au commissariat du secteur.

Les policiers se sont immédiatement mis à la recherche des agresseurs, qui ont pris la fuite à la vue des fonctionnaires. Un membre du groupe a finalement été intercepté par un passant avant d'être immobilisé par les policiers. Les autres jeunes hommes n'ont pas pu être rattrapés. L'homme arrêté n'était pas en possession du couteau mentionné par le couple. Sans papiers d'identité sur lui, il a été conduit au poste de police pour y être interrogé. Une enquête a été ouverte.

(pp/L'essentiel)