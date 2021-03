Les CFL prévoient d'investir massivement

«Nous ne nous laissons pas freiner par un petit virus», a lancé lundi François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité et des Travaux publics, en présentant les grands chantiers des CFL, au moment du lancement de l’Année européenne du rail. Les travaux «n’ont même pas perdu de temps, très peu de projets sont retardés», selon le ministre, qui loue «la poursuite des investissements». Malgré la gratuité des transports, ils se sont élevés à 256 millions d’euros en 2020, et atteindront 300 puis 336 millions d’euros les deux années suivantes.

En 2019, avec 448 euros par habitant, le Luxembourg «était le champion en Europe devant la Suisse et l’Autriche», se félicite François Bausch. Cette injection d’argent dans le rail se justifie par «la forte augmentation du trafic ferroviaire», détaille Marc Wengler, directeur général des CFL. Il a progressé de 85% entre 2003 et 2019 et malgré «une chute de 40% en 2020», il devrait peu à peu reprendre une fois la crise passée, car «la demande se trouve à notre porte», explique le dirigeant.

Des perturbations à prévoir

En plus de développer l’accessibilité et de généraliser le wifi, les CFL veulent agrandir certaines gares, notamment grâce aux deux quais supplémentaires à Luxembourg et à Howald. «Cela permettra d’éviter que des lignes se croisent. Lorsqu’il y aura une perturbation sur l’une d’elles, cela ne s'étendra pas au reste du réseau. Mais pour cela, le réseau devra être réorganisé», explique Marc Wengler. Le doublement de la ligne Luxembourg-Bettembourg sera réalisé en deux phases, d’ici 2024 et 2030, tandis que les gares d’Ettelbruck, Mersch et Rodange seront rénovées ces prochaines années, avec notamment de nouveaux parkings.

Une commande de 34 rames flambant neuves est aussi prévue, pour 400 millions d’euros. Dans la capitale, la passerelle vers Bonnevoie sera refaite, une dizaine d’années après son installation. «Mais il s’agissait d’un équipement d’occasion, déjà utilisé à Belval par le passé», précise Marc Wengler. Tous les travaux provoqueront des perturbations, barrages de voies et autres bus de substitution, susceptibles de gêner les voyageurs, reconnaît-il. Une campagne, intitulée «Mir schaffen fir Är Mobilitéit vu muer», vise à les informer au mieux.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)