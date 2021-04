Vers un retour en terrasse... sous la neige?

Le soleil et les températures quasi estivales de ces derniers jours vous ont probablement rendus impatients de retrouver les terrasses. Les députés ont acté, ce jeudi, leur réouverture pour mercredi prochain. «Chouette, bientôt un café en terrasse ou un déjeuner au soleil», vous dites-vous? Ne vous emballez pas trop vite, la météo devrait se dégrader dans les prochains jours, avant de retrouver votre bistrot ou restaurant préféré.

MétéoLux nous annonce le retour du gel dès mardi, avec un petit -2°C au lever du jour et des températures qui «culmineront» à 3°C. Pour le grand jour, mercredi, la réouverture est prévue à 6h du matin. Il devrait alors faire un petit -1°C, d'après diverses applications météorologiques. Et pour accompagner votre petit café matinal, un peu de neige est attendue en début de matinée. L'après-midi, une pluie faible et des températures jusqu'à 9°C vous inciteront à porter une petite laine pour aller vous caler à la table du bar du coin.

Et les jours suivants devraient être du même acabit, avec enfin un peu plus de soleil pour le lundi 12 avril. Pas de quoi être très optimiste pour les premiers jours du retour des terrasses, certes. Mais plus elle prévoit loin, moins la météo est précise et fiable... Il reste donc encore un peu d'espoir.

(jw/L'essentiel)