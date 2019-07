La population du Grand-​​Duché en net croissance

Pour la deuxième année consécutive, le taux de mortalité au sein de l'Union européenne était supérieur au taux de natalité. En 2018, on a enregistré 5 millions de naissances contre 5,3 millions de décès, comme l'a rapporté Eurostat, mercredi. Au 1er janvier 2019, la population globale au sein de l'Union européenne s'élevait à 513,5 millions d'habitants, contre 512,4 millions un an auparavant. Selon Eurostat, cette légère augmentation est liée au solde migratoire.

Le Grand-Duché est cependant l'un des pays à avoir enregistré, au cours de l'année passée, un nombre plus important de naissances que de décès. On a compté environ sept décès et un peu plus de dix naissances pour 1 000 habitants. Au total, le Luxembourg a enregistré la deuxième plus forte croissance démographique de l'UE. Pour 1 000 habitants, la population a augmenté de 19,6 personnes, en 2018. Seule Malte présente une croissance supérieure (+36,8).

Près de 83 millions d'Allemands

Selon Eurostat, les taux de natalité les plus élevés ont été enregistrés en Irlande (12,5 pour 1 000 habitants), en Suède (11,4), en France (11,3) et au Royaume-Uni (11). L'Italie (7,3), l'Espagne (7,9) et le Portugal (8,5) sont les pays dans lesquels on a mis le moins de nouveaux-nés au monde.

En chiffres absolus, l'Allemagne était, avec 83 millions d'habitants début 2019, l'État membre de l'UE le plus peuplé, suivie par la France (67 millions), le Royaume-Uni (66,6 millions), l'Italie (60,4 millions), l'Espagne (46,9 millions) et la Pologne (38 millions). D'après les chiffres publiés par Eurostat, le Luxembourg comptait 602 000 résidents au 1er janvier 2018, contre un peu plus de 613 894 au début 2019, avait précisé le Statec.

Pour 1 000 habitants, le Luxembourg est le troisième pays à avoir enregistré le plus de naissances. (Tableau: Eurostat)

(sw/L'essentiel/dpa)