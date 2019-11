Ivre, il fuit la police avec son enfant de 5 ans

Un automobiliste a pris de gros risques avec son enfant de 5 ans à bord de la voiture, vendredi matin vers 3h20 route de Differdange à Soleuvre. Sa voiture a alors croisé deux patrouilles de police. Il est parti à contre-sens sur la voie opposée pour tenter de leur échapper, manquant de peu la collision avec les policiers.

Ceux-ci avaient bien penser à prendre le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule fautif et sont allés cueillir le conducteur chez lui. Ils sont arrivés au moment où il se garait. Les agents ont alors constaté que l'enfant était aussi à bord. Et que le conducteur montrait des signes de forte alcoolémie. Un test a montré qu'il avait largement dépassé les limites autorisées. Son permis lui a naturellement été confisqué et une interdiction de conduire provisoire a été prononcée.

(L'essentiel)