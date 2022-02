150 manifestants réunis dans la capitale

Un cortège d'environ 150 personnes, selon la police, s'est de nouveau formé vers 13h30, samedi dans la capitale, en opposition aux mesures sanitaires. Une manifestation autorisée et encadrée par les forces de l'ordre, qui s'est élancée du Glacis vers 14h45 en direction de la Place de l'Europe, pour un retour au Glacis vers 17h15 où elle a commencé à se dissoudre.

Si pour des questions de sécurité, le rond-point Schuman et les boulevards Schuman et J.F. Kennedy étaient temporairement inaccessibles à la circulation le temps de la marche, l'après-midi a été plutôt calme selon les premiers éléments. «Les deux manifestations se sont déroulées de manière paisible et sans incident particulier», fait savoir la police qui était toutefois mobilisée «en cas de rassemblements non autorisés».

(nc/L'essentiel)