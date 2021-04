La météo actuelle met-​​elle en danger nos vignes?

Si elle en a déboussolé plus d’un, la météo folle de ces derniers jours, qui a vu la neige et les températures négatives succéder aux 25°C de fin mars, n’est cependant pas de nature à affecter le vignoble luxembourgeois. «Ce n’est pas grave», rassure d’emblée Robert Mannes, de l’Institut viti-vinicole. En effet, le débourrement – comprenez le bourgeonnement de la vigne – s’annonce tardif cette année, aux alentours du 20 avril, soit une quinzaine de jours plus tard que l’année dernière.

«Les températures flirtant avec le zéro peuvent même encore durer quelques jours de plus, dans la mesure où ce froid se révèle même assez favorable au bourgeonnement», opine Robert Mannes. Le seul petit bémol concernerait peut-être l’un ou l’autre coteau de Chardonnay, «un cépage précoce, mais ce n’est pas critique». Pas question donc d’importer au Grand-Duché des méthodes telles que le réchauffement du vignoble à l’aide de bougies, comme c’est le cas du Chablis ou même d'ailleurs en Alsace, ou via un système d’éoliennes brassant l’air froid et l’air chaud, à l’image de ce qui se fait en Allemagne.

«Ces méthodes sont d’une part très coûteuses, et d’autre part leur efficacité n’excède pas 1 ou 2°C. Le jeu n’en vaut donc pas la chandelle», confirme Robert Mannes. Amateurs de vins mosellans, réjouissez-vous: la cuvée 2021 ne souffrira pas des caprices de la météo.

