«Unis, sans tension, face à un ennemi commun»

Syndicats, organisations patronales et gouvernement se sont réunis, vendredi matin, au château de Senningen pour évoquer le marché de l'emploi au Luxembourg, de même que la situation économique et financière. Survenue mi-mars, la crise liée à l’épidémie de Covid-19 a bien entendu laissé des traces, ces derniers mois, et l’objectif est clair désormais: tenter de limiter la casse pour assurer le maintien de l’emploi et lutter contre le chômage.

Initialement prévue à midi, la conférence de presse n’a débuté que vers 14h, avec au passage, durant ce long temps d’attente, le retrait de deux des trois pupitres au profit d’un seul. Les trois partenaires de la tripartite ne se sont donc pas exprimés de manière commune, mais ils nous ont pourtant tous assuré, à tour de rôle, qu’ils faisaient front, ensemble, face à un adversaire invisible commun: le Covid-19.

Une même longueur d’onde

Serein, Xavier Bettel s’est tout d’abord présenté seul à la tribune pour prendre la parole face aux journalistes. «Dans l’intérêt du pays, les discussions ont été très constructives », a-t-il affirmé d’emblée avant de faire succinctement le point sur la situation financière et économique des semaines précédentes et d’enchaîner, déjà, avec les questions à la presse dix minutes après le début de son intervention, pourtant attendue.

Cinq minutes plus tard, c’était déjà terminé et le Premier ministre a quitté la pièce de conférence. Sur le même ton que Xavier Bettel, Nicolas Buck, président de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) s’est ensuite exprimé calmement et très brièvement en trois minutes. Sur la même longueur d’onde, pour surmonter la crise, il invite à un investissement de chacun pour développer un maximum d’aptitudes. «Skills, skills» et «Invest, invest», a-t-il même lâché en forme de conclusion.

Et du côté des syndicats?

La montagne tripartite a-t-elle ainsi accouché d’une souris? Car rien de transcendant n’en est ressorti… « On doit se réjouir qu’un dialogue social, officiel et institutionnalisé, existe à nouveau au Luxembourg », nous a confié, positive, Nora Back, présidente de l’OGBL. «Chaque partenaire essaie vraiment de trouver des solutions communes et c’est dans l’intérêt de tous les acteurs. Nous n’avons pas parlé du pouvoir d’achat, ni du logement, ni de la réforme des impôts. Rien n’a été décidé au niveau de la sécurité sociale, non plus. On n’a pas encore eu l’occasion d’en discuter aujourd’hui, mais un agenda est là et on aura une nouvelle réunion tripartite à la rentrée».

Les effets secondaires liés au Covid-19 ne sont pas encore tous connus sur le plan médical, mais une chose est sûre pour le moment: ce satané virus a le don de mettre tous les partenaires de la tripartite sur la même longueur d’ondes. Ce qui était loin d’être imaginable, il y a quelques mois. «Ce qui change par rapport aux précédents conflits», précise Nora Back, «c’est que l’on a un ennemi commun invisible et on doit lutter ensemble. Ce qui explique pourquoi il y a moins de litiges entre nous. Il y a moins de tensions, même si nos visions du monde restent opposées entre patrons et salariés. Mais l’objectif numéro un, pour tout le monde, c’est de maintenir les emplois, autant pour l’état, le patronat et les syndicats».

