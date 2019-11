Créer sa propre société avec un euro symbolique

Entre janvier et novembre 2019, 1 047 SARL-S (Société anonyme à responsabilité limitée simplifiée) ont été enregistrées au Registre du commerce et des services. Cette forme juridique a été mise en place en janvier 2017 pour encourager l'entrepreneuriat. Elle se caractérise par un apport en capital minimum de 1 euro contre 12 000 euros pour une SARL classique et des démarches administratives simplifiées.

«Les SARL-S tendent à remplacer les entreprises créées en tant que personne physique. Elles permettent une plus grande flexibilité et assurent une sécurité à l'entrepreneur», explique Pedro Ferreira Leal, Business consultant à la House of Entrepreneurship.

«Avec la tertiarisation de l'économie luxembourgeoise, cette forme juridique se prête bien aux activités commerciales basées sur le e-commerce ou la prestation de services qui nécessitent peu d'investissements en termes de matériel», ajoute le ministère de l'Économie. C'est pour cela que l'on retrouve la plupart de ces SARL-S dans le secteur du commerce, mais aussi dans celui de la restauration et dans une moindre mesure dans l'artisanat.

(Marion Mellinger/L'essentiel)