Ils donnent une nouvelle vie à vos anciens ordinateurs

Deux techniciens de l'ASBL Digital Inclusion, épaulés de bénévoles, remettent en état d'anciens ordinateurs de bureau, laptops et smartphones. «Ce projet est au cœur de notre ASBL depuis 2016. Il a débuté dans mon grenier avec des dons privés. Nous avons maintenant des locaux, des salariés», raconte Patrick de la Hamette, le président. Des particuliers peuvent remettre leurs anciens appareils à l'ASBL, rue d'Épernay, dans la capitale, dans des centres de recyclage (Mondorf, Hesperange, Pétange, Dudelange, Tétange et Bech-Kleinmacher) et auprès de l'ACL à Bertrange.

Les dons d'entreprises et d'administrations sont aussi les bienvenus. Il faut que les ordinateurs aient dix ans ou moins, afin que «les personnes qui les reçoivent puissent utiliser les logiciels récents. La plupart des gens renouvellent leur matériel avant que l'ancien ne devienne obsolète», ajoute le président. Les smartphones qui ont sept ans ou moins sont aussi récupérés. S'ils sont plus vieux, ils sont confiés à l'ASBL Aarbechtshellef, qui les démantèle et récupère les matières premières.

Les appareils sont donnés à des personnes qui en ont besoin. «L'ordinateur est la clé pour obtenir une autonomie numérique. Il peut servir pour trouver un emploi, participer à la vie citoyenne, ou faire l'école à la maison... Nous en avons distribué beaucoup aux familles pendant le confinement», complète Patrick de la Hamette.

(Marion Mellinger/L'essentiel)