Ces visiteurs cherchaient la bonne affaire

«Vous voulez un geste commercial?». «On a du mal à y croire». «Si vous l'achetez neuf, on enlève 5 000 euros, c'est pas mal». Telles sont les bribes de conversation que l'on pouvait entendre ce samedi après-midi au parking Square Mile à Belval, où a lieu depuis vendredi l'AutoOccasiounsFestival (il a également lieu au Daïchwisen, à Ettelbruck, et dans de nombreux garages).

Les exposants étaient ainsi à pied d'œuvre pour renseigner les potentiels clients. D'autant que parmi les visiteurs, certains étaient en prospection pour changer de voiture. «Je compter acheter un nouveau véhicule dans un an ou deux, explique Francine, qui est venue avec ses enfants. Je regarde les différents modèles et les prix. Mais je sais déjà quelle marque je veux». Marie est pour sa part à la recherche d'un SUV et Matos, qui a acheté une voiture diesel il y a huit mois, se demande s'il n'investirait pas dans une voiture essence. «Je ne roule pas beaucoup», justifie-t-il.

«Un véritable intérêt du public pour l'électrique»

Parmi les modèles de voitures proposés, un certain nombre était des modèles électriques. «Depuis vendredi, 10% des véhicules que j'ai vendus étaient 100% électriques, confie Yves Binsfeld, gérant du garage Binsfeld et responsable de l'organisation du festival au sein de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo). On sent une véritable évolution chez les consommateurs si l'on compare aux années précédentes». Même son de cloche chez Nathanaël, qui travaille chez Pluxx, un fournisseur de service de charge: «On sent un véritable intérêt du public pour l'électrique. Les consommateurs nous posent beaucoup de questions sur les bornes de recharge».

Au-delà des voitures électriques, le festival a mis en place un espace dédié à la mobilité à propulsion électrique, où les visiteurs peuvent tester des vélos ou des trottinettes électriques. Une aubaine pour Malik et Lilia, qui possèdent déjà une voiture, mais qui souhaitent acheter une trottinette électrique pour avoir un deuxième moyen de transport. «On n'a vu que des modèles neufs, à 400-500 euros. C'est un peu cher», regrettent-ils. Le festival a lieu jusqu'à dimanche et pourra encore permettre aux visiteurs de faire une bonne affaire. Ou pas. «Je ne viens pas pour acheter. Je viens juste par curiosité car j'aime les voitures», sourit Alfonso, qui habite juste en face du parking.

(Olivier Loyens/L'essentiel)