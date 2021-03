L'ascenseur du Pfaffenthal va s'absenter dès lundi

Depuis bientôt cinq ans, l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal, inauguré en juillet 2016, est bel et bien devenu une attraction fortement appréciée par les touristes, à Luxembourg. Tous les jours, de très nombreuses photos d'une vue exceptionnelle sur la vallée de l'Alzette sont publiées sur les réseaux sociaux, mais force est de constater qu'il a déjà fallu quelques fois le réviser.

La ville de Luxembourg vient d'indiquer que l’ascenseur reliant la rue du Pont, au parc de la Fondation Pescatore, 60 mètres plus haut, «sera hors service à partir du lundi 15 mars 2021, 9h, et cela pour une durée d’environ une semaine en raison de travaux de maintenance».

«Cet ascenseur, c'était une première»

«Dès le départ, il était prévu d’augmenter la fréquence des maintenances tous les 4 ou 5 ans», rappelle Patrick Goldschmidt, échevin de la Mobilité. «La première grande révision a été effectuée fin octobre 2020, et pendant cette révision, ils ont constaté l’un ou l’autre défaut et on a dû prendre la décision de faire une deuxième intervention, maintenant, au mois de mars 2021. C’est pour la sécurité des gens et c’est très important».

Selon le communiqué de la ville de Luxembourg, «l'intervention vise à remplacer les câbles de traction dont l’état est régulièrement examiné, afin de garantir la qualité de l’expérience des utilisateurs». «Il y a des contrats de maintenance et des coûts en relation», précise encore Patrick Goldschmidt. «Il faut savoir que pour la société qui a construit cet ascenseur, c’était aussi une première, donc on en apprend tous les jours. Et surtout eux, sur la manière dont on peut améliorer ce genre d’ascenseur». La date de réouverture de l’ascenseur dépendra de l’avancement des travaux.

(fl/L'essentiel)