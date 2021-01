Marche et luge dament le pion au ski de fond

Perchée tout au nord du Luxembourg avec une altitude maximale de 538 mètres, la commune de Weiswampach est un des rares endroits du pays où il est possible concilier les pratiques de la glisse au Luxembourg. «En cas d’enneigement, le Syndicat d’initiative vous offre la possibilité de pratiquer le ski de fond et la luge», précise l'office régional du tourisme Éislek. Alors que la neige semble tenir sur les hauteurs et que de nouvelles faibles chutes sont attendues lors des prochains jours, allez-vous avoir la possibilité de rechausser vos skis de fond au Grand-Duché lors des prochains jours?

Henri Rinnen, bourgmestre et président du Syndicat d'iniative de Weiswampach.

«C'est blanc et cela tombe encore un peu», nous a indiqué, ce lundi matin, le Syndicat d'initiative de Weiswampach, «mais les conditions ne sont malheureusement pas bonnes. C'est trop mouillé et il y a trop d'eau dans les prairies. Pour bénéficier de conditions optimales avant l'ouverture des pistes de ski de fond, nous avons besoin d'une bonne semaine de froid et c'est n'est pas encore le cas. Nous avons malgré tout eu quelques visiteurs, ce week-end, pas la grand foule, non plus, mais les gens tentent de profiter de petites collines pour faire de la luge».

Et rien ne semble interdire la pratique de la luge dans le contexte sanitaire actuel lié à l'épidémie de Covid-19. «Faire de la luge n'est pas de notre ressort et cela dépend du choix de chacun», souligne Henri Rinnen, bourgmestre et président du Syndicat d'initiative. «On peut donc constater la présence d'enfants dans la prairie, mais même si la neige venait à tomber, on n'autoriserait pas la pratique du ski du fond. Nous n'ouvrirons pas notre "station" en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour faire face au Covid-19. Même avec de fortes chutes, on ne ferait rien». Et de nous rappeler que depuis janvier 2017, aucune piste n'a pu être ouverte compte tenu du manque réccurent de neige les hivers derniers.

(fl/L'essentiel )