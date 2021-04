«Prendre l'avion? Moins compliqué que prévu»

Même si, avec les mesures sanitaires liées au Covid, l’ambiance est loin d’être à la fête dans les aéroports, «quand on veut prendre l’avion, on peut», souligne Rebecca Pecnik, responsable du marketing et de la communication chez lux-Airport. Et plusieurs passagers nous l’ont confirmé à l’atterrissage au Findel.

«Il n’y a pas beaucoup de monde et c’est assez facile», selon une passagère en provenance de Nice. «On revient du sud, mais c’était aussi pour le travail. C’est mieux que rien, car ça fait un souffle d’air frais qui n’est pas désagréable. On a pris une bonne heure pour vérifier que tout était en ordre. On serre même un peu les fesses, car on a peur de ne pas passer ou que le test ne soit pas valable à l’étranger».

«Les batteries sont rechargées»

Alexis était lui aussi dans ce même avion en provenance de Nice, avec toute sa famille. «On s’attendait à plus d'attente entre chaque étape du voyage, mais c’est assez fluide» dit-il, «ça se passe bien. L’inconvénient majeur, c’est le test PCR, même si c’est compréhensible. Se déplacer avec des enfants, c’est beaucoup de contraintes et pour ce que l’on peut faire à destination, ça ne vaut pas encore la peine. Après, il y a moins de trafic, mais les avions sont remplis. Même si on va un peu moins loin que d’habitude, prendre l’avion nous procure tout de même un sentiment d’évasion».

«Pouvoir reprendre l’avion, c’est devenu un luxe», reconnaît un autre passager de retour de Dubaï. « Rien n’est plus compliqué, mais ça fait encore plus plaisir. Avec les tests PCR avant de partir et de revenir, et encore au retour, on est contrôlé partout. Dans ces conditions, tout le monde devrait pouvoir revoyager. On a pris cette chance de partir et on n’a pas l’impression de faire quelque chose de mal, car on a pris toutes les précautions et on a vraiment rechargé nos batteries pour les semaines à venir».

«Possible de manger sans masque pendant 15 minutes»

«Cela fait plaisir parce que ça faisait longtemps que l’on était enfermés à la maison avec les enfants», reconnaît un autre passager du même vol. «Il était temps de partir pour décompresser. À Dubaï, ça s’est bien passé, avec le port du masque partout quand on se déplace. Après, avec tous les tests PCR, il faut vraiment avoir envie de partir. C’est compliqué, mais c’est le seul moyen de décompresser une semaine, alors pourquoi pas?».

Stéphanie et toute sa famille sont quant à eux revenus des îles Canaries. «Cela s’est bien passé», rassure-t-elle. «On a dû porter le masque pendant tout le vol et on disposait de 15 minutes pour l’enlever au moment de manger. Il y avait moins de pression à la sortie de l’avion et c’était bien. Luxair s’est occupée de tout au niveau des tests à l’hôtel et c’était très chouette. C’était finalement moins compliqué qu’attendu».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)