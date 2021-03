Un lien entre pollution et hausse des infections?

La pollution aux particule fines a-t-elle favorisé un rebond des infections, voire même une hausse des hospitalisations dues au Covid-19? C'est l'hypothèse partagée par Antoine Flahault, professeur de santé publique et directeur de l’Institut de santé globale (université de Genève) dans le journal «Le Monde».

Le scientifique avance plusieurs arguments: les particules fines pourraient être vectrices du virus dans l'air, et la pollution fragiliserait certains organismes in fine plus vulnérables à une contamination au Covid-19. «Le rôle des concentrations élevées en particules fines dans l’air pourrait être l’un des facteurs déterminants majeurs tant de la transmission que de la gravité du Covid-19», estime le professeur Flahaut dans le quotidien français.

Et au Luxembourg?

Il cite également l'impact potentiel et non-anodin du nuage du Sahara remonté sur l'Europe à plusieurs reprises en ce début d'année, et de manière marquées les 20 et 21 février. Rappelons que le Luxembourg a également été concerné par ce phénomène. Le 25 février dernier, le Grand-Duché a également connu une concentration élevée de particules fines dans le pays. Le seuil d'alerte de 70µg/m3 avait été légèrement dépassé (71µg/m3) dans le sud et le centre du pays et le ministère de l'Environnement avait conseillé aux résidents vulnérables d'éviter les sorties et de faire de l'exercice en plein air.

Les autorités luxembourgeoises n'ont toutefois fait aucun lien pour l'instant entre les contaminations au Covid-19 et des épisodes de pollution. Au cours des dernières semaines, le nombre d'infections au Covid-19 est resté plutôt stable au Grand-Duché, mais il est vrai que les hospitalisations sont en croissance constante (mais non-exponentielle).

