27 infractions en 90 minutes à Walferdange

Certains automobilistes ont attaqué la journée de jeudi avec un avertissement taxé. De 7h à 8h30, la police grand-ducale s'est postée sur la N7, entre Diekirch et Walferdange, et a constaté 27 infractions: douze non-ports de la ceinture de sécurité, huit GSM au volant et sept non-respects du code de la route (les conducteurs venaient de la rue Charles Rausch, et tournaient à gauche sur la route de Diekirch, malgré l'interdiction).

Le port du masque a également été contrôlé dans les transports en commun. Dans les quatre bus inspectés, seul un passager ne portait pas de protection buccale. Un autre passager a en outre été arrêté, ne pouvant présenter des papiers d'identité valables.

(L'essentiel)