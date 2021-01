ArcelorMittal, le gouvernement et les syndicats ont confirmé ce lundi, avoir trouvé un accord dans le cadre de la restructuration du géant de la sidérurgie au Grand-Duché. Au terme de cinq réunions de la tripartite, «réalisées dans un climat constructif», les différentes parties ont rappelé les principaux points de l’accord.

Après qu’ArcelorMittal a annoncé devoir réduire ses effectifs de 15%, soit 536 postes, aucun plan social ni licenciement n’interviendra d’ici 2025. Outre les départs naturels (retraite, préretraite postée...), 237 salariés bénéficieront d’une préretraite ajustement. Les salariés nés en 1964 ou avant pourront partir en pension plus tôt. 280 salariés rejoindront une cellule de reclassement pour être réaffectés à un poste pérenne.

«Le modèle social a bien fonctionné»

De son côté, le sidérurgiste a confirmé qu’il allait investir 165,5 millions d’euros d’ici 2025 pour améliorer la compétitivité des sites de Belval, Differdange, Rodange et Bissen. Quant au site de Dommeldange, un temps menacé, il poursuivra bien son activité mais son atelier sera réorganisé et quelques activités externalisées.

«Une nouvelle fois, le modèle social luxembourgeois a bien fonctionné», s’est félicité Dan Kersch, ministre LSAP du Travail, qui a rappelé que le gouvernement avait obtenu une garantie sur les investissements promis par ArcelorMittal, un dispositif inédit dans le cadre de la tripartite. «Ces investissement conforteront la sidérurgie au Luxembourg et permettront de pérenniser les clients du secteur automobile et de la construction», ont ajouté Franz Fayot, ministre LSAP de l’Économie et Pierre Gramegna, ministre DP des Finances.

Satisfaits d’avoir pu éviter licenciements et fermeture de sites, les syndicats se montraient un brin fatalistes quant à l’avenir du secteur. «Nous serons moins de 3 000 salariés en 2025, et c’est bien sûr un constat amer», ont confié Joseph Di Muro et Robert Fornieri, respectivement président délégué ArcelorMittal Luxembourg et secrétaire général adjoint LCGB.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)