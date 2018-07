Xavier Bettel en visite de travail en Corée du Sud

Le Premier ministre, Xavier Bettel, est actuellement en visite d'État en Corée du Sud. Lundi, le chef du gouvernement a rencontré son homologue Lee Nak-yeon pour une entrevue sur les relations bilatérales et l'avancement des négociations de paix avec la Corée du Nord.

«La péninsule coréenne se trouve à un tournant de son histoire récente», a déclaré le Premier ministre luxembourgeois. Selon lui, le rapprochement en cours avec la Corée du Nord serait une chance inouïe pour rétablir la paix entre les deux Corées pour le bien des citoyens des deux côtés de la frontière.

Les relations s'intensifient

Les relations économiques entre la Corée du Sud et le Luxembourg sont également à l'ordre du jour. «Nos pays sont complémentaires dans de nombreux secteurs et les relations sont excellentes», a estimé Xavier Bettel. Selon lui, il existerait, par ailleurs, un fort potentiel de développement, notamment dans l'intensification de la coopération académique. La délégation s'est également rendue au Seoul Startup Hub, le plus grand incubateur de start-ups de Corée.

En marge de cette visite, deux protocoles d'accord ont été signés en présence de Xavier Bettel, l'un entre Luxembourg for Finance et Seoul Fintech Lab, l'autre entre la Chambre de commerce du Luxembourg et la Chambre de commerce et d'industrie de Corée. Le Premier ministre, Xavier Bettel, a ensuite rencontré des représentants des entreprises Sam Hwa Steel, Hyosung et Doosan, qui exploitent tous les deux des sites de production industrielle au Luxembourg.

(Dominik Dix)