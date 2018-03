Près de 7 000 frontaliers de plus en un an

L’emploi salarié a augmenté de 1,1% au 4e trimestre 2017 et de 3,6% sur un an: le pays compte désormais 406 104 salariés, soit 13 238 de plus qu’à la fin de l’année 2016. Une hausse qui s’explique principalement par la création d’emplois dans les services d’information et de communication (+7% sur un an) et dans les activités spécialisées et les services de soutien (+6%). À elles deux, ces branches couvrent 20% de l’emploi salarié et sont responsables de 34% des créations nettes d’emploi entre fin 2016 et fin 2017.

Le nombre de travailleurs frontaliers a augmenté plus vite que celui des résidents (+4,3% contre 3%): ils sont désormais 183 548 à passer la frontière chaque jour pour venir travailler au Grand-Duché, contre 176 587 fin 2016, soit 6 961 de plus. Les plus nombreux restent les Français (94 702, soit plus de 51%), devant les Belges et les Allemands à égalité (24,2%).

Des proportions qui n’ont guère évolué en 10 ans: fin 2007, les frontaliers français représentaient 49,6% du nombre de travailleurs frontaliers, les Belges 26,1% et les Allemands 24,2%. À noter que le poids des frontaliers a toutefois augmenté: ils représentaient 45,2% des salariés du Luxembourg fin 2017 contre 43,2% fin 2007.



(mc/L'essentiel)