«Je me fais plus de soucis pour mes proches au pays»

En 1989, Mike Frantz défiait le Real Madrid de Bernd Schuster avec le Spora en Coupe d'Europe de foot (0-3, 6-0). Le 30 mars dernier, il s'affichait sur Instagram, devant sa télé, exultant drapeau luxembourgeois à la main lors du but face au Portugal... à 9 000 km du stade Josy-Barthel.

Car depuis la fin de sa vie de sportif, l'ancien ingénieur en génie civil a mis le cap au sud... de la France d'abord en 1992 puis de l'Afrique en 2005. Installé près du Cap avec sa femme Patricia, le baroudeur rumelangeois fait partager tout ce qu'il sait de l'Afrique du Sud. «Au début, j'organisais des séjours pour des amis qui nous rendaient visite, c'était un hobby». Puis des contacts sont nés avec des agences de voyages luxembourgeoises. Son truc: «Proposer du sur mesure». Pas question de guider des bus de 20 personnes.

«Tu quittes l'Afrique du Sud, mais, elle, ne te quittera plus jamais»

Mais l'année a été rude. Un terrible incendie menace actuellement le Cap. L'université a brûlé. Via l'ASBL Kenako.lu qui soutient des projets éducatifs dans la région, il a lancé un appel aux dons pour les pompiers et la protection des animaux. Un coup dur de plus, outre la pandémie.

Mais ne lui parlez plus du «variant sud-africain»! «Ce nom a fait beaucoup de tort au pays. Le variant est né ici, mais désormais la situation est très bonne». Lundi, 112 nouveaux cas ont été recensés sur 8 millions d'habitants de l'ouest du Cap et 744 sur les 60 millions du pays. «Je me fais plus de soucis pour mes proches au Luxembourg. Ici, cafés, restos... tout est ouvert. Il y a un couvre-feu de minuit à 4h du matin. Les gens sont disciplinés».

Mike est tombé amoureux de ce pays, grand comme 471 Luxembourg, et de sa population, positive «même si les gens vivent parfois dans des conditions précaires dans les townships autour du Cap». Il raconte avec passion les océans, montagnes et déserts. La faune aussi (lions, éléphants, buffles, rhinocéros et léopards), les vignes.

«C'est le monde résumé dans un pays. Tu quittes l'Afrique du Sud, mais, elle, ne te quittera plus jamais». «On rencontre des Luxembourgeois tout le temps ici, raconte-t-il. Une demi-douzaine se sont installés et on se voit régulièrement».

(Nicolas Martin/L'essentiel)