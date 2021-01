«On a le droit d’être visible, peu importe la différence»

«Montrer qu'avec une trisomie 21 ou n'importe quelle différence, on a le droit d'être visible, d'être là, de montrer ce que l'on sait faire». Voilà le message du spectacle «Look at me» de la chorégraphe Sylvia Camarda avec un groupe de l'ASBL Trisomie21 Lëtzebuerg.

«C'est le second spectacle que je fais avec eux, une équipe de rêve, ma "dream team" comme je les appelle», précise-t-elle. Le groupe est composé de dix jeunes et deux bénévoles. Avec «Look at me», Sylvia Camarda veut leur donner «la possibilité de prendre leur pied, de danser, d'être heureux et fiers. Qu'ils comprennent qu'ils peuvent créer est très important. Je leur demande ce qu'ils veulent faire, ils me montrent des choses et prennent confiance en eux».

«On espère le présenter sur scène»

La chorégraphe est allée plus loin. «Je leur ai dit qu'ils allaient parler sur scène. Avec du temps et des répétitions, tout le monde peut dire son nom face à une caméra ou un public, et même dire des phrases. S'ils le font là, ils pourront le faire toute leur vie».

Les répétitions ont débuté en octobre 2019, pour une première prévue en juin. Avec le confinement, elle a dû trouver des solutions, les faire répéter en groupes séparés. «Avant Noël, on pensait faire le sepctacle à la Kulturfabrik. Et là, les théâtres ferment. On a donc opté pour un spectacle vidéo». Il sera diffusé ce soir, à 19 h, sur la page Facebook de la KuFa. «On espère le présenter sur scène pour montrer à quel point les jeunes ont su prendre des risques».

(Marion Mellinger/L'essentiel)